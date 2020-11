Al via oggi su piattaforma digitale Ecomondo e Key Energy organizzate da IEG

09:19

Prende il via questa mattina, con il saluto in videocollegamento dei ministri dell’Ambiente Sergio Costa, dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, degli Esteri Luigi Di Maio e del direttore dell’Ice Roberto Luongo, l’edizione 2020 di Ecomondo e Key Energy organizzati da Italian Exhibition Group.

All’inaugurazione saranno anche presenti in videocollegamento, anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e Gianni Silvestrini, coordinatore del Comitato Scientifico di Key Energy. Mentre sul palco tecnologico allestito da IEG, il presidente IEG Lorenzo Cagnoni, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, e il coordinatore del Comitato Scientifico di Ecomondo, Fabio Fava.



Un’edizione completamente digitale per i saloni di Italian Exhibition Group dedicati, rispettivamente, al recupero di materia e dello sviluppo sostenibile e alle energie rinnovabili, con la piattaforma dedicata che sarà attiva fino a domenica 15 novembre.



Sempre quest’oggi prenderà il via anche la 9ª edizione degli Stati Generali della Green Economy, promossi dal Consiglio Nazionale della green Economy, durante i quali verrà presentata la Relazione 2020 sullo stato della green economy in Italia. Il documento, illustrato da Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo sostenibile, offrirà una lettura dei primi sei, difficili mesi di quest’anno, per fare il punto su sei settori strategici dell’economia verde: energia, rinnovabili, rifiuti, agroalimentare, mobilità, progetti di riqualificazione urbana.



Key Energy, in edizione digitale, aprirà nel pomeriggio di domani con l’evento dedicato alla “Riconversione ecologica dopo il Covid-19 e i nuovi target Ue 2030”, durante il quale verrà presentato il report realizzato in esclusiva per Key Energy dall’Energy Strategy Group del Politecnico di Milano sullo stato dell’arte delle rinnovabili in Italia.