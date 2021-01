Meeting ed eventi: lo screening clinico anti Covid firmato Gattinoni

09:59

Come tornare a fare eventi, meeting e convention in presenza in sicurezza è uno dei temi sui quali più duramente stanno lavorando gli organizzatori. Accanto a distanziamento, mascherine e igienizzazione, che saranno elementi imprescindibili che caratterizzeranno la quotidianità ancora per i prossimi mesi, il Gruppo Gattinoni ha investito per implementare ulteriori misure di sicurezza.

Fra queste un sistema di screening clinici e sierologici realizzato in partnership con Chiarini Group, che ha realizzato un sistema di garanzia per realizzare un ‘evento bolla’ dove sia garantita la salute dei partecipanti.



Si tratta di un sistema che permetterà di poter fare i tamponi sia pre evento nelle diverse città dei partecipanti all’evento (grazie all’appoggio di una rete di oltre 700 ambulatori in tutta Italia) sia il giorno dell’evento nella location.



“Per ripartire è indispensabile attivare sistemi che possano garantire la ripresa del lavoro, degli eventi e dei viaggi in totale serenità. Possiamo assicurare la massima tranquillità nell’organizzazione e nella partecipazione a eventi piccoli o grandi. Possiamo gestire dalle 10 alle 1.000 e più persone, attraverso un sistema che coinvolge i principali poliambulatori operativi sul territorio nazionale per effettuare un monitoraggio puntuale e tailor made – spiega Silvia Pozzi, chief logistics officer Mice di Gattinoni -. Il mondo è cambiato e la pandemia ci accompagnerà ancora per molti mesi e questa è una delle tante azioni con cui intendiamo rispondere - con flessibilità e velocità - al cambiamento in atto e con cui cerchiamo di accompagnare la nostra azienda, i nostri partner e clienti verso la ripartenza del business e verso una nuova normalità”.



Lo screening sarà modulabile e personalizzabile in base alle necessità; secondo la portata delle persone da sottoporre al test si potrà avere la presenza di personale infermieristico specializzato in loco, in ufficio prima dell’inizio di una riunione o di una presentazione che possa testare nell’immediato i partecipanti, mentre nel caso ad esempio di eventi di grandi dimensioni si potranno mixare screening da effettuare nei luoghi di origine dei partecipanti e in loco prima dell’esecuzione.