Federcongressi&eventi al lavoro per la formazione dei giovani

Dopo la conclusione del ciclo di seminari di Progetto Mentore Federcongressi&eventi è già al lavoro per nuove iniziative per supportare e formare le giovani leve del settore.

“Nonostante il periodo complesso che stiamo affrontando - commenta Alessandra Albarelli, presidente di Federcongressi&eventi - e che ci vede impegnati in maniera incessante su più fronti l’associazione è fermamente convinta che investire sulla crescita dei futuri professionisti sia una priorità, soprattutto in un mercato in continua e costante evoluzione come quello di oggi”.



L’edizione 2021 di Progetto Mentore, l’undicesima dal suo lancio, è stata realizzata con il supporto di Imex, la principale fiera internazionale del Mice, e di Oic Group, agenzia di organizzazione di congressi ed eventi.