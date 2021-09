IEG: business e salute al centro della piena ripresa delle attività fieristiche su Rimini e Vicenza

11:21

In fiera in tutta sicurezza. È questo l’obiettivo che guida IEG - Italian Exhibition Group in una stagione di ripartenza, a tutela della salute e del business dei propri clienti.

Gli ingressi alle manifestazioni di Rimini e Vicenza gestite direttamente da IEG saranno quindi consentiti col Green pass (che certifica la guarigione o la vaccinazione) e previo controllo della temperatura corporea e utilizzo della mascherina. Chi non fosse in possesso di Green Pass potrà presentare l’esito negativo di un tampone eseguito nelle ultime 48 ore.



Chi proviene da zone Extra UE dovrà presentare un titolo di vaccinazione in lingua inglese che riporti la tipologia di vaccino, necessariamente approvato da EMA.



Per rendere un ulteriore servizio, IEG allestirà all’esterno del quartiere fieristico un punto tamponi rapidi antigenici a disposizione di chi, per vari motivi, non sarà in grado di produrre il Green Pass, oppure per chi avrà bisogno dell’esito del tampone per rientrare nel proprio Paese. Il punto tamponi sarà attivo durante le giornate di svolgimento della fiera. Nella giornata antecedente l’apertura sarà riservata agli espositori. La prestazione, prenotabile on line, avrà un costo di 15 euro.



Il cerchio si chiude con l’adozione da parte di IEG del protocollo Safe Business e con l’accreditamento ottenuto da GBAC STAR™ grazie alla rispondenza agli standard internazionali di pulizia, sanificazione e prevenzione dei rischi. Ulteriori garanzie per padiglioni covid free e una visitazione concentrata sul business.



Le prossime fiere di Italian Exhibition Group in programma nel mese di settembre, nella sede di Rimini, sono: Macfrut e FierAvicola dal 7 al 9 settembre, Expodental dal 9 all’11 settembre, Enada e Rimini Amusement Show dal 21 al 23 settembre, RiminiWellness dal 24 al 26 settembre e IBE International Bus Expo il 29 e 30 settembre (che si terrà al Misano World Circuit Marco Simoncelli).



Nella sede di Vicenza sono invece in programma VicenzaOro e TGold, dal 10 al 14 settembre, con VO Vintage dall’11 al 13; mentre alla Fiera di Roma è in programma Abilmente Roma, dal 23 al 26 settembre.