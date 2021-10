08:01

Si apre oggi l’ultima settimana in cui è possibile votare per TTG Star- Personaggio dell’anno di TTG. La possibilità di far vincere al proprio beniamino il contest lanciato da TTG Italia in collaborazione con TTG Travel Experience è infatti aperta fino all’8 ottobre cliccando su questo link.

Sono sei i nomi fra i quali i lettori di TTG Italia potranno scegliere il loro preferito.



Anche quest’anno, i nomi dei finalisti sono stati individuati dalla redazione e dal direttore di TTG Italia e vogliono premiare chi, nell’industria dei viaggi, è riuscito a reggere il colpo di una crisi che non sembra finire mai, chi è riuscito, in qualche maniera, a sostenere e difendere il comparto, chi ci ha messo il coraggio, la determinazione, la forza di volontà.



Ecco i finalisti fra cui scegliere in rigoroso ordine alfabetico:



Kyriaki Boulasidou, direttrice Ente nazionale ellenico per il turismo

Armando Brunini, ceo Sea Aeroporti Milano

Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare

Franco Gattinoni, presidente Gattinoni Group e presidente Fto

Giovanna Manzi, ceo di BWH Hotel Group Italia

Giada Marabotto e Antonella Ruperto, fondatrici Suite Travel



TTG Star – Personaggio dell’anno sarà premiato durante TTG Travel Experience alla Fiera di Rimini giovedì 14 ottobre alle ore 17.30.



CLICCA QUI PER VOTARE IL PERSONAGGIO DELL'ANNO