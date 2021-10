13:08

Peraboni, IEG: “A Rimini aria di fiducia da parte delle aziende e degli operatori”



Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group, racconta le novità di TTG Travel Experience, Sia e Sun 2021







Lazzerini presenta Ita: "Ho sognato molte volte questo momento"



Fabio Lazzerini, amministratore delegato e direttore generale di Ita, arriva a TTG Travel Experience per annunciare il debutto della compagnia.







Una Hotels: bilancio d’estate e uno sguardo sul futuro



Fabrizio Gaggio, direttore generale gruppo Una, racconta i risultati della scorsa stagione e anticipa alcune delle nuove aperture per i prossimi mesi.







Danilo Curzi, Idee per Viaggiare: come cambiano le abitudini di viaggio



Dai padiglioni di TTG Travel Experience, il ceo di Idee per Viaggiare Danilo Curzi racconta ai microfoni di Gente di Viaggi come si stanno modificando le abitudini dei viaggiatori alla luce di tutto quanto accaduto negli ultimi due anni.



Ma il discorso tocca anche il tema dei voucher, quantomai attuale visto l’avvicinarsi della data di scadenza dei crediti emessi a titolo di rimborso per le cancellazioni causa Covid.