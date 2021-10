12:27

Lasciarsi alle spalle il periodo più buio del turismo organizzato. L’edizione 2021 di TTG Travel Experience, SIA e SUN, conclusasi venerdì scorso, è stato come il colpo dello starter che ha dato il segnale di (ri)partenza per l’intero settore dei viaggi. Nel segno della fiducia, come evidenziato dal tema scelto per questa edizione, ovvero ‘Be Confident’.

Tra i padiglioni a dominare è la voglia di ricominciare a lavorare a pieno ritmo, come sottolineano anche le parole di Lorenzo Cagnoni, presidente di IEG: “TTG è il volano della ripresa. La rinascita è già iniziata, e la ripartenza si sta muovendo in modo più vigoroso di quanto potessimo sperare. La nostra manifestazione è un esempio probante di quanto succederà nei prossimi mesi e anni".



Le interviste

Durante la 3 giorni c’è stato spazio per i protagonisti del settore, come il presidente di Sea Armando Brunini, che nell’intervista al direttore Remo Vangelista, in cui il manager ha raccontato la fiducia nella ripresa del comparto aereo.



Sul palco di Rimini sono salite anche le associazioni di categoria, che si sono presentate compatte per richiedere la ripartenza del settore, sottolineando anche l’importanza delle agenzie.



Novità e annunci

Tour operating in primo piano per il lancio di Baobab, il nuovo operatore di TH Group, annunciato dall’a.d. Giuliano Gaiba. Ma la platea di TTG Travel Experience ha anche potuto assistere in diretta alla proclamazione del vincitore di TTG Star 2021 - Il personaggio dell’anno: i lettori hanno decretato la vittoria di Giovanna Manzi, ceo di BWH Hotel Group.



A lanciare uno sguardo sui trend del futuro è stata la Vision 2022, che ha evidenziato come il turismo si sta muovendo in un’ottica di mutazione.



Hotellerie e Outdoor al centro per SIA e SUN, che hanno presentato le tendenze del momento in due comparti cruciali per il turismo.