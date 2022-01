Fondi per fiere e congressi: pubblicati i decreti e gli elenchi dei beneficiari

14:29

Sono disponibili sul portale del Ministero del Turismo i decreti di assegnazione e i relativi elenchi dei beneficiari dei contributi destinati al settore delle fiere e dei congressi per il ristoro delle perdite subite a causa delle restrizioni dovute al contenimento della pandemia da Covid-19.

Il primo decreto riguarda lo stanziamento di 350 milioni di euro per l’annualità 2020 e di 100 milioni di euro per l’annualità 2021, come previsto dal decreto del ministro del Turismo del 24 giugno 2021, n. 1004.



Il secondo prevede invece lo stanziamento di stanziamento integrativo di 50 milioni di euro per l’annualità 2021, come disposto dal decreto del ministro del Turismo del 12 novembre 2021, n. 1353.



I decreti e gli elenchi completi dei beneficiari degli aiuti sono consultabili a questo link