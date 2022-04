Travel Investor Day, le startup del turismo a confronto: “Puntiamo a una rete europea”

di Gaia Guarino

10:33

“Abbiamo organizzato questo evento per consolidare il posizionamento di Startup Turismo sia nei confronti degli investitori sia delle startup” così Karin Venneri, presidente dell'Associazione Startup Turismo, che ha organizzato a Milano il Travel Investor Day, che ha visto TTG Travel Experience come main supporter. Un’occasione importante per una dozzina di startup del turismo pronte a presentarsi davanti a un panel di investitori, tra cui società di venture capital, business angel, acceleratori, incubatori, grandi aziende di settore e rappresentanti istituzionali.

Pubblicità

I 12 protagonisti che hanno esposto i loro pitch per complessivi 9 milioni di euro sono: Chipango, Cyclando, Freedome, Group Reservation System, HQVillage, Meeters, Miravilius, Overbooking, Pemcards, Tela, Toratora e Up2You.



I temi

Tra i temi del Travel Investor Day, i viaggi sostenibili declinati attraverso il cicloturismo e le esperienze outdoor; booking e hospitaliy; smartworking tra i borghi d’Italia; viaggi digitali e a sorpresa; musei e cultura; ecologia.



“Attualmente rappresentiamo circa il 70% delle startup del turismo e con questa call vogliamo lanciare un segnale importante al sistema degli investitori, ossia che le startup di oggi sono le scale up di domani, aziende che hanno già investito e hanno bisogno di una spinta ulteriore”, conclude Venneri. “In futuro puntiamo a creare un network europeo di startup del travel”.