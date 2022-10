09:37

Pubblicità

Coraggio, resilienza, flessibilità, intraprendenza. Gli imprenditori alberghieri sfidano con queste armi le insidie di un'altra stagione dai contorni fumosi, in cui l'unica certezza sono i rincari energetici.

Compatti e determinati a seguire i movimenti di un mercato turistico che ha appena ripreso a correre a passo rapido, i protagonisti dell'ospitalità affollano i corridoi di SIA Hospitality Design 2022 in cerca di prodotti e soluzioni in grado di riqualificare le loro strutture e innovare l'offerta dell'hotellerie nazionale.

Dagli arredi al bedding più confortevole, dalla domotica alle tecnologie per il self check-in e la gestione delle prenotazioni, dalle forniture food&beverage agli accessori e ai prodotti cosmetici, SIA è la vetrina più completa per i professionisti di un comparto allargato: general manager, proprietari di hotel, decision maker di catene internazionali, strutture ricettive extralberghiere, progettisti e studi di architettura... (continua a leggere sulla digital edition)