Mpi Italia Chapter: aperto il bando per ospitare l'edizione del 2023

Sono aperte le candidature per ospitare l’edizione 2023 della convention annuale di Mpi Italia Chapter, che ospiterà i principali professionisti attivi nel settore della meeting & event industry. Per l’appuntamento del prossimo anno verranno proposte tre possibili date a cavallo di giugno e luglio.

“La Convention annuale MPI Italia è un momento – sottolinea la presidente Giuseppina Cardinale - sempre tanto atteso dai colleghi meeting professional e dalle destinazioni italiane che con entusiasmo, professionalità ed una filiera turistico-congressuale da Nord a Sud ci ha permesso di proporre programmi sempre molto ricchi e apprezzati”.



Al comitato organizzatore locale sarà chiesto di avvalersi di un planner, esperto di eventi nazionali e internazionali, per soddisfare gli standard richiesti per la convention. Il bando per candidarsi a ospitare la 32esima edizione dell’evento scadrà il prossimo 15 dicembre.