La Tunisia ha un nuovo player alberghiero: nasce Barceló Caravel

09:03

Il suo obiettivo è diventare un player di primo piano nel settore alberghiero tunisino. Nasce con queste intenzioni Barceló Caravel, la nuova società di gestione che prende vita dall’accordo tra Barceló Hotel Group e la società tunisina UFI Group.

Per ora il portfolio è costituito da sei hotel business e leisure a 4 e 5 stelle, per un totale di 1.485 camere, distribuiti in Tunisia tra Tunisi, Sfax, Yasmine Hammamet, Port El Kantaoui e Sousse. L'accordo prevede un piano di ristrutturazione e la futura integrazione di nuove strutture. Cinque degli alberghi sono di proprietà del Gruppo UFI e un altro è già gestito dal Gruppo Barceló Hotel Group, con un accordo firmato lo scorso maggio.



"Crediamo fermamente nel potenziale di sviluppo turistico della Tunisia - sostiene Jaime Buxó, Chief Business Development Officer di Barceló Hotel Group - e la creazione di questa joint venture con partner locali ci sembra la formula più adatta per sfruttare tali potenzialità”.



UFI Group è uno dei maggiori gruppi commerciali in Tunisia. Fondato nel 1977 da Abdelaziz Essassi, ha attività nei settori finanziario, industriale, immobiliare e turistico dove, fino ad oggi, aveva cinque alberghi gestiti con il marchio Concorde.

“Con questa alleanza - aggiunge Abdelaziz Essassi, presidente del Gruppo UFI - consolidiamo la nostra esperienza nel settore avvalendoci dell’aiuto di uno specialista internazionale nella gestione alberghiera come Barceló”.