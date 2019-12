Al Lotte New York Palace il materasso da 200mila dollari

12:29

Dormire bene, a volte, è un lusso. Soprattutto quando si passa la notte fuori casa. A non deludere le aspettative è sicuramente il Lotte New York Palace, prestigioso hotel sito nella Grande Mela, in quel di Midtown, dove è possibile sperimentare l'esclusiva Ultimate Sleep Suite.

Ad assicurare sogni d'oro ci pensa il lussuoso materasso Vividus della nota azienda svedese Hästens (specializzata nella produzione di letti e materassi di alta qualità), sito nella camera da letto principale, il cui valore è pari a 200.000 dollari. Cosa lo rende unico? La sua composizione è in grado di assicurare il massimo in termini di comfort e resistenza.



È infatti realizzato esclusivamente con pregiati materiali naturali come lino, lana e cotone. I vari strati che lo compongono sono cuciti a mano da un team di artigiani presso l'atelier di Köping, in Svezia: sono necessarie 350 ore per creare ogni singolo pezzo. Il tutto ha un costo di 10.000 dollari a notte. L. F.