Oyo Vacation Homes, focus sul mercato Europa

Oyo Vacation Homes, società nel settore dell'holiday renting parte del gruppo Oyo Hotel and Homes, guarda al potenziale del mercato Europa. "Nel Vecchio Continente, su un totale di 24 milioni di case vacanza, ve ne sono circa 8 milioni che appartengono a persone che vorrebbero affittarle ma non sanno come fare, 4 milioni che sono gestite dai proprietari in modalità self-service e 2 milioni messe nelle mani di un professionista", spiega Tobias Wann (nella foto), global ceo di OYO.

Le opportunità di sviluppo non sembrano dunque mancare e mentre le grandi ota hanno scoperto il comparto del vacation rentals affiancandolo a quello classico dell'hotellerie, Oyo punta a un obiettivo ambizioso: diventare l'azienda di vacation home più grande al mondo. "Operiamo con tre diversi brand - prosegue Wann -: Traum, DanCenter e Belvilla; quest'ultimo è quello più diffuso in Europa e in Italia".



Nel 2019, Belvilla contava in Italia 4,000 case vacanza, circa 40mila ospiti e quasi 10mila prenotazioni.



Gaia Guarino