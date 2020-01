Gli itinerari wellness firmati Aman, il calendario di esperienze 2020

16:49

Non solo spa: il concetto di benessere sta ormai coinvolgendo tutti gli aspetti del viaggio e Aman, sempre attenta a cogliere l’essenza dei desideri dei clienti, ha lanciato un calendario di esperienze, itinerari, incontri e scoperte che coinvolgono tutte le sue proprietà nel corso del 2020.

Si va dalle immersioni individuali di benessere all’Amanzoe in Grecia e all’Amanyara a Turks e Caicos alla presenza del maestro buddista Geshe YongDong, a gennaio e febbraio, presso Amangiri a Canyon Point in Usa e Amangani a Jakson Hole, sempre in Usa.



A marzo, Amandari a Bali in Indonesia metterà a disposizione un ritiro di guarigione Reiki di tre giorni mentre da aprile Amanjiwo, a Java, aprirà una serie di esperienze che includono sessioni con guaritori giavanesi, lezioni sulla spiritualità dell’area e una visita al sito storico di Borobudur all'alba.



E ancora, Amankora, in Buthan, proporrà un training di alta quota, offrendo agli ospiti l'opportunità di spingere oltre i loro confini fisici, mentali e spirituali con un allenamento di 10 giorni attraverso le diverse valli, alla scoperta dei tesori naturali e culturali del Bhutan.



Infine, Aman Venice sulla Laguna avrà da aprile fino ad ottobre un alternarsi di esperti di bellezza e salute con i quali gli ospiti potranno fare un percorso di rigenerazioni sia fisica che psichica.