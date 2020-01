J. K. Place: il lusso Made in Italy conquista Parigi

13:10

Varca i confini della Penisola il brand di boutique hotel J. K. Place, nato dall’idea dell’hotelier fiorentino Ori Kafri e va alla conquista di Parigi. È fresco di debutto, infatti, il J.K. Place Paris, il primo hotel del brand sulla piazza internazionale, arrivato dopo il successo dei 3 boutique hotel 5 stelle aperti a Firenze, Roma e Capri.

“L’apertura di J.K Place Paris è una sfida importante perché nella capitale francese ci troveremo a confronto con tutti i principali brand di ospitalità di lusso internazionali, ma rappresenta solo l’inizio di un percorso internazionale di più ampio respiro – dice Ori Kafri –. Siamo pronti per continuare a stupire i nostri ospiti più affezionati e per conquistarne di nuovi con la creatività e l’eleganza Made in Italy”.



L’hotel, in piena Rive Gauche, in Rue del Lille nel quartiere di Saint Germain, è ospitato all’interno di tre edifici neoclassici che si sviluppano intorno a un’ampia corte centrale su cui affaccia il giardino d’inverno. Le 29 camere e suite e le aree comuni sono stati studiati dall’architetto fiorentino Michele Bönan, che continua il suo sodalizio con Kafri sul marchio J.K. Place.



L’hotel, membro di The Leading Hotels of the World, ha scelto un arredamento d’interni fatto di pavimenti in parquet Versailles, camini in quasi tutte le camere e specchiere originali, accanto alle quali sono state disposte lampade, tavoli, sedute, quadri e sculture dal ‘700 agli anni ‘40, ‘50 e ’60.



La struttura mette a disposizione un ristorante, il Casa Tua, prima incursione su suolo europeo del brand italo-americano che è punto di riferimento nel panorama gastronomico di Miami e Aspen, e una spa firmata Sisley.