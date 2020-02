A spasso per gli hotel di Roma: così gli alberghi raccontano la città

di Oriana Davini

19:30

Portare i turisti a passeggio negli hotel di Roma, raccontare loro le storie dietro strutture iconiche, spiegare i dettagli architettonici con storiche dell'arte e archeologhe e poi concludere con un aperitivo. È l'iniziativa 'Gli alberghi si raccontano', ciclo di passeggiate organizzate dall'Hotel Diana di Roma e l'associazione culturale I Percorsi delle Muse.

"Nel 2019 abbiamo creato una serie di iniziative per festeggiare gli 80 anni dell'Hotel Diana, fondato dal nonno Benedetto nel 1939 - spiega Caterina De Angelis, fautrice della rassegna e responsabile degli eventi speciali all'Hotel Diana -. Con lo stesso spirito che permise a lui di portare i primi turisti in giro per la città e oltre, abbiamo ideato un percorso insolito alla scoperta di Roma che ha avuto talmente successo da volerlo replicare anche quest'anno".



Si parte sabato 8 febbraio con l'Hotel Mediterraneo di via Cavour, per proseguire il 22 marzo con il Grand Hotel de La Minerve, quindi l'Hotel de Russie di via del Babbuino sabato 18 aprile, il Grand Hotel Plaza di via del Corso e l'Hotel Locarno dietro piazza del Popolo. Ogni visita si conclude con un aperitivo, una cena o un brunch in una delle strutture protagonista delle visite.