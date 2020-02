CDSHotels, la Puglia non basta: mirino su Sicilia e Calabria

14:53

Da una parte i grandi villaggi a 4 stelle in formula all-inclusive, dall'altra il boutique hotel profondamente radicato nel territorio, con la sua proposta di vacanze personalizzate ed esperienziali.

Sono le due anime che convivono in CDSHotels; una convivenza proficua, a giudicare dalle cifre. Il gruppo, 10 strutture tra Puglia e Sicilia di cui 6 in gestione e 4 di proprietà, ha infatti chiuso il 2019 con un incremento di fatturato del 34 per cento sul 2018, arrivando a 36 milioni di euro.

"Merito - analizza il direttore commerciale Ada Miraglia - delle ottime performance di tutte le strutture, ma soprattutto delle ultime in portfolio, nonostante la...(continua nella digital edition)