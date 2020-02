Residence Inn by Marriott sbarca in Belgio

di Livia Fabietti

Apre a Gand, terza città più grande del Belgio, il Residence Inn by Marriott Ghent. La struttura, di proprietà di G Holdings e gestita da Interstate Hotels & Resorts, è in grado di assecondare le esigenze dei viaggiatori in cerca di un alloggio per soggiorni di lunga durata offrendo 105 suite in stile appartamento, tutte finemente arredate e dotate di una o due camere da letto e una cucina attrezzata con zona giorno e notte separate.

Tra i servizi di punta la spesa a domicilio, la colazione (sempre inclusa) e il centro fitness. Il residence si trova a poca distanza dal centro storico di Gand. "Questa apertura segna l'undicesima proprietà del brand in Europa. Con un portfolio europeo in rapida e continua espansione - ulteriori 15 aperture sono previste nei prossimi due anni - Residence Inn risponde alla crescente domanda di soggiorni di lunga durata nel continente", ha dichiarato John Licence, Vice President Premium and Select Brands Marriott International Europa.