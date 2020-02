La cioccolata di 'Said dal 1923' sbarca all'Hotel Eden

21:00

Un viaggio all'insegna della dolcezza quello offerto dall'Hotel Eden, albergo 5 stelle lusso della catena Dorchester Collection sito a due passi da Via Veneto che, fino alla fine di aprile, trasformerà gli spazi del salotto de 'La Libreria', elegante lobby lounge bar, in un vero e proprio paradiso per i buongustai.

Grazie alla collaborazione con 'Said dal 1923', la più antica fabbrica di cioccolato artigianale di Roma, ospiti e cittadini (da lunedì a sabato) potranno sperimentare un'ampia selezione di specialità. Dal cappuccino ai tre cioccolati alle praline passando per tartufi e biscotti, tante le proposte firmate dall'executive chef Fabio Ciervo e dal pastry chef Ezio Redolfi.



Livia Fabietti