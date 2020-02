Preferred Hotels affilia 2 nuovi hotel in Italia e 24 nel mondo

15:51

Sono 24 i nuovi ingressi nella famiglia di Preferred Hotels & Resorts, il brand che rappresenta 750 alberghi, resort e residence in 85 Paesi del mondo. Due le new entry italiane: l’Excelsior Belvedere Hotel & Spa a Ischia e la Locanda Rossa di Capalbio in Toscana.

Il primo è un vero e proprio viaggio nella Dolce Vita, in una struttura costruita nel 19° secolo per Lord James Nimmo e poi trasformata in resort negli anni ’60 e che ha voluto mantenere intatto tutto il fascino del periodo. L’Excelsior Belvedere Hotel sorge su una collina con vista Golfo di Napoli e offre fra l’altro una spa dove beneficiare delle acque termali per cui è famosa l’isola di Ischia.



La Locanda Rossa è invece collocata all’interno di una tenuta da 21 acri circondata da colline ricoperte di alberi di ulivi. Vicina alla costa di Capalbio, la tenuta offre la possibilità per gli ospiti di usufruire delle due piscine e di effettuare una serie di attività, dal wine tasting alle cooking class, oltre a una serie di itinerari alla scoperta della Toscana.



Fra i 24 nuovi ingressi in Preferred, si registra il debutto dei primi hotel affiliati in Finlandia e Brunei, con il Klaus K Hotel di Helsinki e il The Empire Brunei e l’affiliazione pre apertura di The Londoner, l’atteso boutique hotel di Leicester Square a Londra.