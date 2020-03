Nh Hotel Group, 2019 oltre le aspettative: i numeri

16:49

Un anno oltre le previsioni il 2019 per Nh Hotel Group. Il gruppo alberghiero ha diffuso i dati dello scorso anno, che vedono per la prima volta il risultato operativo raggiungere i 100 milioni di euro. A contribuire, spiega Nh in una nota, un forte tasso di accelerazione economica nel settore alberghiero europeo, un rigoroso controllo dei costi e costi finanziari minori derivanti da bassi livelli di indebitamento.

Entrando nel dettaglio dei dati, nel 2019 i ricavi del Gruppo sono aumentati del 6,1% per un totale di 1,72 miliardi di euro. La Spagna si è distinta come il mercato europeo in più rapida espansione, registrando una crescita dei ricavi like-for-like del 7,9%, resa possibile grazie agli ottimi risultati ottenuti a Madrid e da una situazione in ripresa a Barcellona. Anche i restanti mercati europei si sono dimostrati forti, segnando una crescita dei ricavi like-for-like del 4,6% in Italia.



“Un anno senza precedenti – commenta Ramón Aragonés, ceo di Nh Hotel Group -, contrassegnato dal raggiungimento di cifre record nei principali parametri finanziari e operativi, in cui il miglioramento dell’andamento del business in Europa - con un mercato spagnolo particolarmente forte, l’efficienza della gestione aziendale e la solvibilità della struttura finanziaria sono stati gli elementi chiave che hanno consentito alla Compagnia di ottenere nel 2019 risultati eccellenti”.



L’indice RevPar ha fatto registrare una crescita del 4,9%, interamente riconducibile all’aumento della Adr (tariffa media giornaliera), salita a 102,30 euro, senza influenzare il tasso di occupazione, rimasto invariato rispetto al 2018.



L'Ebitda

L’aumento dei ricavi unito al controllo dei costi ha contribuito al miglioramento dell’Ebitda del Gruppo, il quale ha segnato una crescita anno su anno dell’11,7% pari a 294 milioni euro (551 milioni se si include l’impatto dell’IfrS16). L’Ebitda è cresciuto di 31 milioni di euro nel 2019 e ha facilmente superato le previsioni fissate a inizio anno che indicavano un obiettivo di 285 milioni. Una buona evoluzione del business, associata a una riduzione dei costi finanziari, ha fatto salire l’utile netto dichiarato di 34,5 milioni euro pari a 103,2 milioni di euro.



I passi fatti

Sul fronte più operativo, il 2019 ha visto il Gruppo entrare a far parte di un’importante rete alberghiera mondiale al fianco di Minor, raddoppiando il numero di brand con cui opera, entrando così nel segmento del lusso e aggiungendo nuove strutture e destinazioni al proprio portfolio



Nh Hotel Group ha iniziato, inoltre, a gestire in Europa il marchio Anantara Hotels, Resorts & Spas, ha integrato nelle proprie attività le strutture di Minor in Portogallo e ha chiuso un accordo per la gestione di otto hotel di altissimo livello provenienti dall’ex portfolio Boscolo e situati in zone strategiche di Roma, Firenze, Venezia, Nizza, Praga e Budapest.