Marriott, The Luxury Collection: il Perù per la collezione capsule

16:53

The Luxury Collection, la collezione di 120 hotel di lusso di Marriott International, annuncia che Sofía Sanchez de Betak (meglio nota come Chufy’) ha scelto il Perù come terza destinazione per una nuova capsule collection, ispirata all’arte e alla cultura del Paese sudamericano.

La capsule è composta da 67 capi ready-to-wear. “Gli hotel e i resort del portfolio The Luxury Collection si inseriscono alla perfezione nel contesto locale, entrandone a far parte - commenta Sofía Sanchez de Betak -. Il Perù è un Paese con radici antichissime, ricco di storia e cultura, caratterizzato da un onnipresente contrasto tra natura selvaggia e ambienti urbani: un aspetto che The Luxury Collection è sempre in grado di mostrare”.



Chufy x The Luxury Collection è disponibile in esclusiva presso Moda Operandi, Le Bon Marché, Bergdorf Goodman, The Webster, MatchesFashion, The Luxury Collection Store e Chufy.com.