Marriott investe sul brand Moxy, venti le aperture previste

14:39

Continua l’espansione di Moxy, il brand di Marriott International che conta già 35 hotel aperti in Europa e altri 20 in pipeline.

L’ultima new entry del marchio è il Moxy Birmingham NEC da 224 camere, situato nei pressi del centro congressi NEC e della Resorts World Arena, “una delle più importanti location per concerti del Regno Unito - sottolinea John Licence, Vice President Premium and Select Brands di Marriott International Europe -, offrendo in questo modo un valore aggiunto ai nostri ospiti, sempre alla ricerca di divertimento e di esperienze da condividere”.



Spazi da condividere

Lo stile Moxy si caratterizza, infatti, oltre che per i prezzi accessibili delle camere, anche per le aree comuni vivaci e un bar centrale il cui bancone funge anche da desk per il check-in, dove gli ospiti sono accolti con uno speciale cocktail di benvenuto. Gli elementi decorativi dell’hotel si ispirano ai concerti che si tengono nella vicina Resorts World Arena, a partire dall’installazione a forma di onde sonore posizionata all’ingresso.



La struttura, nona proprietà del gruppo nel Regno Unito, è gestita da Belvar, società che nel complesso ha il management di 17 alberghi sotto il brand Moxy e ha inaugurato il suo primo Moxy ad Aberdeen nel 2016, aprendo nove hotel nel Regno Unito negli ultimi tre anni.



Le 224 camere si dividono in quattro categorie, tra cui 13 Moxy Sleeper, 27 camere doppie, 60 Moxyfied Peak Sleeper e 14 Family Room. La lobby offre numerosi spazi per il co-working e connessione wi-fi gratuita e l'hotel comprende anche due sale riunioni e una palestra attrezzata.