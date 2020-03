La Puglia luxury di Talea Collection, nasce la linea Trulli e Dimore

16:47

Nuovo sviluppo per il brand di lusso Talea Collection, che amplia la gamma di soluzioni ricettive in Puglia avvalendosi dell’esperienza di Trulli e Dimore, partner consolidato nell’ospitalità di case vacanze. Nasce così la linea Talea Trulli e Dimore, con un portafoglio di location esclusive in Valle d’Itria, a poca distanza dal mare o con vista panoramica.

“L’obiettivo – spiega Andrea Sabato, general manager di Talea Collection – è intercettare nuovi segmenti emergenti di clientela che decidono di trascorrere le vacanze insieme, senza rinunciare alla riservatezza, ai comfort e agli standard tipici di un’offerta alberghiera di alta gamma".



Servizi esclusivi

Tra i servizi offerti tramite Talea Collection Dmc: prima colazione e chef in villa, cesta dei sapori pugliesi all’arrivo, butler service, gestione eventi, servizio di noleggio auto e trasferimenti, escursioni in barca a vela o in bicicletta, accesso spiaggia Le Tamerici Beach Club e a Petramare Spa de Il Melograno Masseria, utilizzo dei campi da tennis e padel delle strutture Talea e massaggi in villa.



Talea Trulli e Dimore include 11 proprietà luxury in aree turistiche quali Polignano, Monopoli, Savelletri e Fasano.