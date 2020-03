Apre l’Aloft Bali Seminyak: il lusso per i ‘nomadi digitali’

di Livia Fabietti

Debutta a Bali il brand Aloft di Marriott International dedicato ai cosiddetti 'nomadi digitali'. Situato a Seminyak, il nuovo Aloft Bali Seminyak mette a disposizione degli ospiti 80 eleganti camere in cui tecnologia e design vanno di pari passo.

L'arredo, infatti, strizza l'occhio alla tradizione ma anche all'avanguardia. Tra i comfort soffitti alti, comodi letti, cabine doccia con getto a pioggia, Wi-Fi, altoparlanti Bluetooth e smart tv da 55 pollici.



A completare l'offerta, riporta travelpulse.com, otto camere con accesso diretto a una piscina olimpionica con tanto di affaccio su un giardino pensile tropicale. Tanti gli spazi comuni, come la piscina a sfioro con vista sulla spiaggia di Batu Belig, il ristorante sul tetto Kahuna, il Re:fuel by Aloft (one-stop shop aperto h24, 7 su 7) e il bar W XYZ® dove svagarsi tra musica dal vivo e cocktail d'autore. Ci sono poi la Bliss® Spa e il fitness center Re:charg per il benessere e 2 sale meeting per i viaggiatori d'affari.