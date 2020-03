SkyBBH sospende la fatturazione a hotel e bar

11:36

Un aiuto concreto alle imprese alberghiere e di ristorazione, in ginocchio a causa dell’emergenza coronavirus. Per essere vicini ai propri clienti business Sky ha deciso di sospendere fino al 3 aprile la fatturazione del servizio Business Bar Hotel.

Una mossa provvisoria, in attesa di comprendere meglio l’evolversi di questa situazione di emergenza sanitaria che ha costretto alla chiusura tutte le attività a parte quelle essenziali. “Servire i propri clienti business e fare quanto possibile per supportarli - spiega Sky in una nota - è una dimostrazione di vicinanza nei loro confronti e Sky lo farà anche fornendo loro i necessari aggiornamenti”.