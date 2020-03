Delphina Hotels estende la cancellazione senza penali

di Oriana Davini

14:53

"Abbiamo deciso di aiutare le adv con una politica di cancellazione più favorevole": così Libero Muntoni, d.g. di Delphina Hotels & Resorts, spiega l'estensione della policy di cancellazione senza penali fino a otto giorni dall'arrivo per tutte le prenotazioni ricevute entro aprile.

La cancellazione si applica a tutti i periodi di apertura, senza esclusioni nemmeno per i soggiorni nel mese di agosto: le uniche limitazioni riguardano particolari tipologie di camere top level, per le quali si applica una policy ad hoc.



"Siamo operativi da remoto al 100 per cento per dare risposte tempestive su spostamenti di soggiorni, cancellazioni o proroghe sulle opzioni".



Seppure con un volume molto ridotto, Delphina continua "a ricevere richieste di preventivo e conferme: ci auguriamo di uscire il prima possibile da questa situazione, l'estate non è ancora perduta".