Lux Resorts & Hotels lancia Lux Lovers, gruppo Fb riservato al trade

12:45

Una nuova sfida per Lux Resorts & Hotels, che ha lanciato il gruppo Facebook dedicato al trade italiano che fa riferimento anche agli altri prestigiosi brand a 5 stelle Lux Collective, che racchiudono quindi anche Salt, Tamassa e Socio.

Nasce così Lux Lovers, che consentirà al Gruppo di essere ancora più vicino ai propri partner per continuare a sognare con loro. ‘We make each moment matter, we care about what matters’ è il leit motiv con il quale viene presentata quest’ultima novità.

Lux Lovers nasce per accompagnare il trade in un viaggio virtuale e di scoperta sempre più approfondito, alla ricerca anche di curiosità e particolarità non solo dei resort della catena, ma anche delle diverse destinazioni: uno strumento di condivisione di video e foto - non solo istutuzionali - e di aggiornamenti direttamente dai resort disseminati fra Maldive, Mauritius, Réunion e Cina.



In questo quadro si inseriscono poi i webinar e gli interventi live dalle isole. Racconti di esperienze associati a dirette live e mini live site inspection non appena riapriranno. Lux ringrazia in particolar modo un partner del calibro di Idee per Viaggiare, che per primo ha sposato il format coinvolgendo il Gruppo alberghiero in un appuntamento formativo dedicato a Réunion che, oltre all’ intervento di Denise Cattaneo, responsabile sales & marketing di Lux Collective per il mercato Italiano, ha visto l’intervento di Sebastian Piette, direttore commerciale di Lux Saint Gilles.