Federalberghi Campania dice sì al protocollo 'Accoglienza Sicura'

12:25

Un provvedimento in grado di “assicurare il necessario equilibrio tra le esigenze di tutela della sicurezza dei clienti e dei collaboratori, della qualità del servizio e del controllo dei costi di gestione”.

Così Costanzo Iaccarino, presidente regionale e vicepresidente nazionale di Federalberghi (nella foto), definisce il protocollo ‘Accoglienza Sicura’, cui Federalberghi Campania ha aderito, condividendolo con Confindustria Hotel e Assohotel.



Vietati gli assembramenti

Il documento tiene conto delle regole fissate dal Governo e vieta, dunque, gli assembramenti nelle reception e negli ambienti comuni degli hotel, dove inoltre saranno previsti percorsi di entrate e uscita differenziati e forniture di gel igienizzante per gli ospiti e il personale.



Per quanto riguarda, poi, la pulizia delle camere, gli ospiti potranno chiedere che il personale non vi entri. In ogni caso il personale dovrà essere dotato di tutti i dispositivi di protezione e sicurezza, compresi i calzari e laverà i pavimenti due volte al giorno, così come le suppellettili e le pulsantiere.



Distanza di sicurezza

Distanza di sicurezza anche tra i tavoli mentre anche gli addetti alla preparazione degli alimenti dovranno essere addestrati in materie di igiene e indossare i dpi. In caso, poi, di paziente con sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19 la direzione della struttura, una volta informata, si rivolgerà al medico e all’autorità sanitaria provvedendo a isolare la persona malata.



Il Fondo speciale per il turismo

“Accogliendo la richiesta rivoltagli dagli assessori regionali al Turismo, tra i quali il campano Corrado Matera, il ministro Dario Franceschini ha trasmesso all’Unione Europea la proposta di creare un Fondo speciale per il turismo e di destinare a questo settore una quota del Recovery Fund - spiega Iaccarino -. Si tratta di misure indispensabili per garantire liquidità a un comparto messo a dura prova dalla crisi economica innescata dal coronavirus”.