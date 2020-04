B&B Hotels Italia lancia la tariffa Stay Flexi

15:37

B&B Hotels Italia continua a voler offrire ospitalità in modo competitivo e lancia la nuova offerta Stay Flexi, garantendo il miglior prezzo assoluto con una politica all’insegna della flessibilità.

A partire dal 28 aprile 2020 fino a marzo 2021, i clienti potranno usufruire dell’offerta che permette di modificare le date del proprio soggiorno fino a 24h prima del giorno dell’arrivo, riprenotando nella stessa struttura entro 12 mesi dalla data di prenotazione, con un eventuale adeguamento tariffario.



Con questa politica B&B Hotels garantisce ai propri clienti di poter viaggiare in piena sicurezza al miglior prezzo disponibile.



“Con il lancio della Stay Flexi desideriamo dare un segnale di vicinanza rassicurando i nostri clienti di poter accedere ad una tariffa sempre modificabile per poter viaggiare in maniera flessibile e senza pensieri - commenta Valerio Duchini, (nella foto) presidente e a.d. di B&B Hotels Italia. - Sono convinto che grazie a questo forte senso di responsabilità e partecipazione che ci contraddistingue siamo in grado di offrire ai viaggiatori, sia business sia leisure, un vantaggio concreto a tariffe super competitive ed alti standard qualitativi, in linea con i nostri valori e la nostra filosofia.”



Accanto a questo, B&B Hotels Italia ha messo a punto un protocollo di sanificazione e un processo operativo per garantire ai clienti della 41 strutture italiane un soggiorno sereno.