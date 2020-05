Svizzera e Austria all'attacco, hotel riaperti per la stagione

15:50

Mentre in Italia ancora non si ha alcuna data certa di ripartenza dell’attività alberghiera, i nostri competitor partono all’attacco. È il caso di Svizzera e Austria con le strutture del gruppo Green Pearls – Unique Places, già aperte o pronte per accogliere gli ospiti a breve.

Sul Lago di Costanza è iniziata la stagione

Uno su tutti il Green Pearls® Hotel Schloss Wartegg in Svizzera, che ha riaperto i battenti già il 30 aprile e offre trattamento di pernottamento con colazione e cena. “Sul Lago di Costanza la primavera è un tripudio di colori - sottolinea il proprietario, Richard Butz - e ai nostri ospiti garantiamo un soggiorno sicuro e rilassato, per scappare dalla vita di tutti i giorni e godersi un po’ di pace”.



In Austria, invece, gli hotel potranno riavviare l’attività a partire dal 29 maggio a determinate condizioni, come la distanza di sicurezza e le mascherine obbligatorie. “Ci assicureremo che vengano rispettate tutte le norme igieniche" spiega Hannes Müller, la cui famiglia è proprietaria del Genießerhotel ‘Die Forelle’ in Carinzia; sia in hotel che nel ristorante sono in corso i preparativi per coccolare nuovamente gli ospiti.



Sconti per le famiglie

Sconto del 50% per i bambini che rimangono nella camera dei genitori dal 6 giugno al 19 luglio 2020 e dal 15 agosto al 6 settembre 2020; questa la proposta antistress del Biohotel Grafenast, il primo hotel tirolese a emissioni zero di CO2.



A giocare sull’attrattiva degli spazi aperti dopo la clausura imposta dal diffondersi ddel coronavirus è invece il Naturhotel Outside, immerso nella natura montana del Tirolo Orientale. L’albergo riaprirà il 19 giugno per iniziare la stagione estiva.