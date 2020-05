La privacy ai tempi del Covid-19: le Faq del Garante per le imprese

13:27

Sul sito del Garante della privacy sono pubblicate le Faq con alcune risposte alle domande più frequenti sulle problematiche connesse al corretto trattamento di dati personali durante l’emergenza Covid-19.

Il Garante, riporta HotelMag, ritiene che il datore di lavoro sia legittimato a rilevare la temperatura dei clienti, oltre che dei lavoratori, prima che accedano alla struttura, e, nel caso in cui la temperatura corporea rilevata risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.



Il Garante per la protezione dei dati personali consente, inoltre, di richiedere, sia ai lavoratori, sia ai clienti, una dichiarazione che attesti che, negli ultimi 14 giorni, non abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19, o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Oms. La raccolta e conservazione di tali dichiarazioni, contenenti dati personali, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento (Ue) 2016/679.



