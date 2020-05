Decreto Rilancio: stop alla prima rata dell'Imu

16:41

Una boccata d’ossigeno per alberghi e stabilimenti balneari: non dovranno versare la prima rata dell’Imu. A stabilirlo è la bozza del decreto ‘c.d. Rilancio’, che condona la tassa agli immobili classificati nella categoria catastale /2, ovvero alberghi e pensioni, a condizione che i loro possessori siano anche gestori delle attività.

L’abolizione, spiega ilmattino.it, vale anche per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali. È invece ancora in sospeso la cancellazione del saldo-acconto Irap per le imprese con fatturato tra 5 e 50 milioni. La norma è, infatti, in via di revisione perché ci sarebbe anche l’idea di estenderla alle imprese più piccole.