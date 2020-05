Hotel Ads: Google lancia le commissioni per soggiorno

11:58

Una mano tesa al settore alberghiero: è quella di Google, che per supportare uno dei settori più colpiti dall'emergenza Covid-19, ha deciso di introdurre le commissioni per soggiorno sugli annunci Hotel Ads.

Le Pay Per Stay, come le aveva definite Mister G. in fase pilota, saranno rilasciate a livello globale e permetteranno alle strutture che usano Hotel Ads di pagare la commissione sull'annuncio solo nel caso in cui il soggiorno si realizzi davvero.



Ulteriore novità è l'aggiunta, in fase di ricerca delle strutture alberghiere, del nuovo filtro 'cancellazione gratuita', per mettere in risalto le tariffe rimborsabili in caso di annullamento della prenotazione da parte dell'utente. O. D.