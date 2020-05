Viva Wyndham Resorts: un protocollo comune per i resort ai Caraibi

12:39

Viva Wyndham Resorts ha messo a punto un piano che verrà adottato in tutte e otto le proprietà all-inclusive in Repubblica Dominicana, Messico e Bahamas.



Le misure sono state definite adottando linee guida e raccomandazioni redatte da esperti in salute e sicurezza, da fonti specifiche nell’hospitality fra cui World Health Organization e divisione salute di Cristal International Standards.

“La nostra priorità numero uno è la salute e la sicurezza dei nostri ospiti e del nostro personale, far sentire tutti sicuri in ogni modo possibile - commenta Ettore Colussi, fondatore e presidente di Viva Wyndham Resorts -. Per questo implementeremo tutte le misure necessarie per la riapertura dei nostri resort secondo le linee guida definite da Who, dai nostri reparti e dal protocollo Posi-Check”.



Attualmente, prosegue il manager, “in virtù delle disposizioni governative nazionali e locali tramite le autorità preposte alla salute, tutte queste politiche vivono continui sviluppi ed evoluzioni. Viva Wyndham Resorts continuerà ad aggiornare e applicare protocolli e procedure”.