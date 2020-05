L’effetto Covid sulle case vacanze: più affitti nell’estate 2020

09:15

Un incremento di domanda di immobili in affitto: è quanto dobbiamo aspettarci per l'estate 2020 secondo le previsioni di Re/Max Italia. Tenendo comunque presente che l'effetto Covid poterà nuove tendenze anche nel settore delle case di villeggiatura.

Man mano che le limitazioni agli spostamenti saranno ridotte aumenterà l'offerta di immobili in affitto, con prezzi tendenzialmente allineati al periodo pre-Covid e più alti per le case con pertinenze oggi considerate particolarmente appetibili come terrazzi e giardini.



"Dalla nostra indagine - spiega Dario Castiglia, ceo e founder di RE/MAX Italia - emerge che i locatori privilegeranno sempre di più affitti a medio e lungo termine, considerati più sicuri e gestibili".



Cambierà anche la mappa delle richieste: non solo località di mare e montagna ma anche luoghi meno noti e la richiesta "di vicinanza a piste ciclabili, supermercati e farmacie". O. D.