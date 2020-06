Un resort 5 stelle al posto dell'ospedale psichiatrico di Collegno

17:23

Da ospedale psichiatrico a mega resort a 5 stelle. Potrebbe essere questo il destino dello storico complesso di Collegno, in provincia di Torino, diventato famoso il secolo scorso per la vicenda giudiziaria dello Smemorato di Collegno, portato anche al cinema da Totò.

Non si tratta del primo tentativo di vendere all’asta la struttura che si sviluppa su più di 40mila metri quadrati, dopo il tentativo, poi andato a vuoto, di trasformarlo in un campo da golf. Secondo quanto riportato da Corriere.it, il Tribunale fallimentare di Roma lo ha messo all’asta con una base da 2,8 milioni di euro per trovare entro fine luglio chi lo trasformi in resort a 5 stelle, con tanto di piscina, Spa e centro congressi.