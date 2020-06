White Consulting e Htms insieme per il sales & marketing alberghiero

11:22

White Consulting prosegue la sua attività nell’ambito del settore sales & marketing. In sinergia con Htms International, la società guidata da Enzo Carella ha messo a punto durante i mesi del lock down il progetto Global Innovation Program.

In sintesi, un team di risorse e aziende hanno fatto quadrato per cercare di tracciare le linee guida del futuro e anticipare gli sviluppi del travel nei prossimi tre anni. Idee e soluzioni concrete sono state affrontate per disegnare soluzioni strategiche di lungo periodo, rivedendo l’ approccio all’innovazione, all’eccellenza ed alla sostenibilità.



Dal confronto sono emerse iniziative immediatamente disponibili per i partner. Ad esempio, in seno al chapter ‘Sales & Marketing’ sono state attivate nuove soluzioni dedicate al mondo dell’hospitality che White e Htms hanno deciso implementare in sinergia attraverso la business unit W-Connect.



Enzo Carella, ceo & partner di White Consulting e promotore dell’iniziativa ha spiegato: “Grazie alla disponibilità di 45 fra professionisti e imprese che hanno messo a disposizione di un progetto comune le loro competenze, oggi possiamo rivolgerci agli operatori dell’ospitalità e turismo, con una impareggiabile offerta di competenze multidimensionali in molti ambiti indispensabili al rilancio aziendale. La collaborazione con Htms per il chapter Sales & Marketing è stata l’evoluzione naturale di una collaborazione e di una stima reciproca che dura da molti anni e che grazie a questo progetto ha trovato compimento e definizione, contribuendo in modo significativo alla qualità complessiva della nostra offerta”.



Emanuele Nasti, gm di Htms, ha aggiunto: “Avevamo già in animo di mettere a disposizione del nuovo scenario le nostre competenze in ambito Sales & Marketing per fornire in particolare alle strutture ricettive italiane, uno strumento ad alto valore aggiunto che rispondesse alle prevedibili esigenze di internazionalizzazione e più in generale di riposizionamento commerciale. Il lavoro svolto con White Consulting ci ha consentito di confrontarci in profondità con professionisti del management alberghiero che ci hanno aiutato a mettere a punto dei modelli di consulenza estremamente flessibili. Veri e propri moduli disponibili per ogni tipologia di struttura, utilizzabili nell’ambito di un più ampio processo di trasferimento in full outsourcing dell’organizzazione commerciale, o di azioni mirate a determinati mercati, target o nicchie”.