Bonus vacanze, Abi e Confindustria Alberghi siglano un protocollo di intesa

12:17

Abi e Confindustria Alberghi hanno stipulato un Protocollo di intesa per il Bonus vacanze. L’operazione ha l’obiettivo di favorire l’efficientamento dei processi di gestione del credito fiscale e la rapida messa a disposizione di liquidità per le imprese.

“In questa fase così delicata per il settore che si trova ad affrontare una difficile ripresa dell’attività con una forte carenza di liquidità ed una domanda turistica ancora molto debole - dichiara Maria Carmela Colaiacovo, vice presidente Confindustria Alberghi - abbiamo siglato il protocollo per cercare di favorire la diffusione del Bonus vacanze attraverso una migliore conoscenza dello strumento e specifici approfondimenti utili a semplificarne la gestione.”



Il protocollo, aggiunge Giovanni Sabatini, direttore generale dell’Abi, “è una ulteriore iniziativa del mondo bancario a supporto della ripresa del nostro Paese, che si affianca alle altre numerose iniziative che in questi mesi sono state attivate dall’Associazione Bancaria e dalle singole banche per contrastare gli effetti economici della diffusione del Covid-19”.