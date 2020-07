Federalberghi Campania lancia l’allarme: “Calo del 90% a giugno”

10:43

Un calo drastico delle presenze per gli hotel della Campania a giugno. A lanciare l’allarme è la Federlaberghi regionale, che parla di una flessione del 90% nello scorso mese. A pesare è soprattutto la mancanza degli stranieri e il blocco del turismo estero. Per una meta apprezzata da inglesi, statunitensi e tedeschi lo stop agli ingressi da fuori confine è stato un duro colpo.

“Il governo deve prendere coscienza della situazione drammatica che il turismo nazionale - afferma Costanzo Iaccarino, vicepresidente nazionale e presidente regionale di Federalberghi -, in particolare quello campano, sta vivendo. Le presenze sono diminuite vertiginosamente a causa del Covid e, in autunno, migliaia di lavoratori rischiano di trovarsi senza lavoro e senza un sussidio”. La richiesta è di “modificare la Naspi e prevedere un sostegno per i lavoratori almeno fino alla prossima primavera. Altrimenti la situazione rischia di complicarsi ulteriormente sotto il profilo sociale”.