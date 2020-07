Viva Wyndham: sette all inclusive riapriranno il 1° novembre

14:05

Viva Wyndham Resorts ha deciso: dopo la riapertura al pubblico del Viva Wyndham Maya, in Riviera Maya, che è operativo dal 1° luglio, altri sette dei suoi resort all inclusive ai Caraibi apriranno a partire dal 1° novembre.

La lista include nella Repubblica Dominicana il Viva Wyndham Dominicus Beach e il Viva Wyndham Dominicus Palace a Bayahibe e il Viva Wyndham V Samaná a Samaná, oltre alla struttura di Cabarete: il Viva Wyndham Tangerine. “Stiamo sfruttando questo tempo sospeso per ripresentarci in autunno ancora più attraenti - spiega il presidente Viva Wyndham Resorts, Ettore Colussi -. In particolare, nelle due strutture di Bayahibe che sono assai apprezzate dal mercato italiano stiamo facendo interventi molto importanti”.



Torneranno operativi anche il Viva Wyndham Azteca a Playacar, in Messico, e il Viva Wyndham Fortuna Beach a Grand Bahama Island, nelle Bahamas. A tutte queste strutture, commercializzate in Italia dai maggiori tour operator, si aggiungerà sempre dal primo giorno di novembre il Viva Wyndham V Heavens, un adults only che sorge a Puerto Plata, in Repubblica Dominicana e che, tuttavia, non è presente nei cataloghi dei t.o. italiani.



Le valutazioni del management

La decisione di riaprire a novembre è frutto di un’attenta valutazione complessiva da parte del management, che ha dovuto tener conto di svariati aspetti, tra cui le situazioni sanitarie dei tre Paesi dove è presente il brand, l’andamento epidemiologico dei mercati da cui provengono gli ospiti, le eventuali quarantene disposte dai Paesi ai loro cittadini in rientro dalle vacanze e le intenzioni di operatori e vettori di ripristinare collegamenti regolari.



“L’inverno, alta stagione per i Caraibi, ci vedrà tornare più carichi che mai - conclude Colussi -, con tante novità per i repeater e sorprese per i nuovi clienti. Sarà molto importante il supporto commerciale dei tour operator italiani, con cui collaboriamo da molti anni e cui ci lega una fiducia reciproca”.