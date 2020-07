Accor porta il brand Tribe in Italia, prima apertura a Mestre

17:24

Sarà Mestre la città che segnerà il debutto in Italia del marchio midscale del gruppo Accor, Tribe. La struttura sorgerà all’interno dell’ex area Immoarea grazie a un accordo di franchising firmato con il partner Amapa.

Pubblicità

L’hotel disporrà di 286 camere, meeting rooms, parcheggio e un’offerta F&B in linea con il marchio. “Gli ambienti sono stati concepiti come luoghi ibridi – spiega l’azienda in una nota - dove convergono spazi dedicati al lavoro e quelli pensati per l’intrattenimento. Dalle selezioni musicali alla scelta dei torrefattori locali, niente è lasciato al caso da Tribe”.



Nei prossimi cinque anni Accor ha pianificato l’apertura di un totale di 150 strutture Tribe in tutto il mondo.