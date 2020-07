11:29

La Fiera di Rimini ospiterà il 14 e 15 ottobre la settantesima edizione dell’assemblea nazionale di Federalberghi, in occasione dell’apertura di TTG Travel Experience. Il confronto annuale che gli albergatori italiani tengono con il mondo della politica, delle istituzioni e delle imprese del nostro Paese quest’anno avrà il suo palcoscenico non solo in una destinazione turistica, ma anche nella ‘control room’ del turismo italiano, qual è il TTG.

“Tutti gli annunci che riguardano eventi di reale impatto economico si fanno con slancio e convinzione - dichiara Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group -. Ma avere qui, nelle giornate del nostro TTG, l’assemblea nazionale di Federalberghi è indubbio che rechi a queste mie parole un significato aggiuntivo. Non solo per il legame fattivo che da oltre vent’anni ci stringe alla federazione ma per la valenza che l’assemblea assume in un luogo come il nostro territorio. È stato ed è un anno difficile: accogliamo questo appuntamento come un segnale tangibile della ripartenza”.



Gli albergatori italiani si daranno appuntamento il 14 ottobre negli spazi della fiera, nella stessa giornata in cui sarà celebrata l’inaugurazione dell’evento. Dopo la cerimonia di apertura prevista per il primo pomeriggio alla presenza delle autorità, i vertici della Federazione saranno al convegno pubblico dedicato ai temi di maggior interesse nel campo del turismo e della ricettività.



L’assemblea nazionale si terrà poi il 15 in tutta sicurezza negli spazi della Fiera ripensati all’interno del protocollo #safebusiness voluto da IEG per garantire che ogni fase della partecipazione alla manifestazione si svolga con dinamiche safe. Sempre negli ambienti della fiera, nella giornata del 15 ottobre si svolgerà inoltre l’assemblea del Comitato dei Giovani Albergatori, che prevede nel programma anche un seminario dedicato.



“E’ certamente il luogo più naturale in cui incontrarci e ritrovarci - ha commentato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca (nella foto) -. Mai come in questo momento la comunità degli albergatori sente il bisogno di riunirsi in presenza, avendo dovuto affrontare, come tutti, le restrizioni imposte dal lockdown. Rimini e il TTG rappresentano il luogo eletto per ciò che riguarda il nostro settore. Simbolicamente acquisisce maggior valore pianificare in questo contesto la nostra settantesima assemblea nazionale. Si tratta di una ricorrenza importante a cui si è voluto dare la giusta solennità”.