Villa Aminta: come supera la crisi il 5 stelle lusso sul Lago Maggiore

13:45

L’obiettivo dichiarato è quello di “uscire dal 2020 cercando di limitare i danni”. Ivan Quaglia, director of sales & marketing di Villa & Palazzo Aminta, 5 stelle lusso sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, non nasconde tutte le difficoltà di un anno pesante per il turismo, ma racconta il ‘survival kit’ che la struttura ha elaborato per passare la proverbiale ‘nuttata’.

“Il momento è drammatico, intendiamoci – dice Quaglia – ma quello che in qualche maniera ci sta aiutando a limitare i danni sono due percorsi fondamentali, che abbiamo sempre seguito ma che in questo periodo abbiamo ulteriormente valorizzato. Da un lato, la capacità dell’hotel di rivolgersi a più segmenti, dal leisure al mice, dal wedding ai long weekend escape. Dall’altro, il rafforzamento dei rapporti interpersonali con i clienti, che ci garantiscono un alto livello di fidelizzazione”.



Grazie a una serie di azioni messe in campo nel corso del lockdown, come webinar per aziende italiane ed estere, Villa Aminta registra una buona richiesta dal segmento mice per il mesi di settembre e ottobre e sul segmento leisure riesce a garantirsi un parziale riempimento grazie al traffico italiano.



“Abbiamo prolungato l’apertura fino al 15 novembre, perché il turismo interno può essere interessato a raggiungerci, e poi, novità di quest’anno, riapriremo dal 4 all’8 dicembre, per accogliere i milanesi che festeggiano Sant’Ambrogio, e infine avremo la nostra tradizionale apertura fra Natale e Capodanno” dice Quaglia.



Fra le possibilità offerte dal Villa Aminta, anche quella di privatizzare interamente l’hotel occupando solo 20 stanze sulle 70 disponibili. “Proponiamo attività sensoriali alla scoperta del territorio, tutte ovviamente personalizzate e tagliate su misura del cliente e, malgrado le regole imposte dalla pandemia, abbiamo praticamente tutti i servizi aperti”.



E per rafforzare ancora di più la capacità di rispondere a target di clienti diversificati, Villa & Palazzo Aminta, unico Leading Hotels del Piemonte, sta preparando un’offerta specifica per il segmento legato al cicloturismo e ai bikers, dotandosi anche di una piccola officina interna.