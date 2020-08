Cr7: la catena di Cristiano Ronaldo ritarda l’apertura dell’hotel a Madrid

13:41

Effetto Coronavirus anche sulle aperture degli hotel di lusso. La Spagna ha visto lo slittamento di alcune importanti inaugurazioni: tra queste, come riporta preferente.com, anche il nuovo albergo di Cr7, la catena di Cristiano Ronaldo (nella foto), che sorge sulla Gran Vìa di Madrid. In un primo momento l’inaugurazione era prevista per giugno, ma l’apertura è stata posticipata e ad oggi non è ancora nota la data stabilita per l’inizio delle attività.

Come evidenzia il portale di informazione trade, al momento l’occupazione alberghiera a Madrid non supera il 20%. Su un totale di 400 hotel presenti nella Capitale spagnola, solo 70 sono aperti.