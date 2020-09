Quando l'aereo si trasforma in attrazione: l'idea di Apple Camping

13:12

La fusoliera di un’A319 appartenuto alla flotta di Etihad riconvertita in una stanza con cucina utilizzabile dai clienti di un campeggio. Succede in Galles, nel Pembrokeshire, dove la Apple Camping è riuscita a trasformare una parte dell’aereo dismesso facendolo diventare un’attrazione.

Il velivolo ora mette a disposizione una camera con due letti, divano e televisore, mentre dietro la cambusa è stata trasformata in cucina. Un secondo pezzo della fusoliera, più piccolo, capeggia nel piccolo giardino antistante.



Non si tratta dell’unico esempio di riconversione di aerei in chiave ricettiva. In Svezia esiste da molto tempo il JumboStayHotel ricavato da un 747 mentre ad Amsterdam nel giardino di un grande albergo antistante l’aeroporto Schiphol è stato posizionato un ez aereo Klm che può essere visitato solamente dai clienti dell’albergo.