I piani in Italia di Small Luxury Hotels of the World

12:13

Ha appena aperto, a inizio settembre, il Galleria Vik Milano e promette per l’anno prossimo due nuovi ingressi in Italia. Small Luxury Hotels of the World non si ferma e continua nel suo piano di aperture malgrado la situazione sanitaria non sia favorevole.

“Due sondaggi condotti mostrano che esiste una domanda non soddisfatta di viaggi di lusso – spiega Richard Hyde, amministratore delegato di SLH – e questo malgrado la continua incertezza sulle restrizioni ai viaggi internazionali”.



Per questo SLH continua la sua crescita. Oltre alla Galleria Vik Milano il gruppo di hotel indipendenti ha aperto il 1 settembre Les Sources de Cheverny in Francia e il 29 agosto il room Torre Del Marques a Matarrana in Spagna.



I progetti per la prima metà del 2021 riguardano ancora l’Italia con il Grand Hotel Victoria Concept & Spa sul Lago di Como a febbraio e con l’Hotel Castello di Reschio a Lisciano Niccone in Umbria ad aprile. Sempre nella prima metà del 2021 altra apertura spagnola con il Can Ferreretta a Maiorca.