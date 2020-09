La Sardegna vara i corsi di hospitality management

13:37

La Sardegna investe sulla formazione professionale. La Giunta della Regione ha approvato una delibera che prevede lo stanziamento di 4 milioni di euro per l’attivazione di percorsi formativi a favore dei disoccupati.

In particolare, come riporta Hotelmag, la somma stanziata verrà ripartita in egual misura sulle linee di intervento relative a hospitality management, green e blue economy, sviluppo competenze digitali e economia circolare.

Il finanziamento è mirato a salvaguardare il patrimonio pluriennale di professionalità del sistema economico sardo rafforzando le competenze dei disoccupati attraverso la certificazione di profili di qualificazione di livello Eqf 5 o superiore. I destinatari dei percorsi di formazione saranno individuati attraverso i Centri per l’Impiego che abbiano reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.



Tra gli interventi previsti dalla Legge regionale n.22 per il sostegno del sistema economico sardo si annoverano i percorsi di formazione, per rafforzare le competenze dei lavoratori in ambiti particolarmente utili a fronteggiare l’emergenza epidemiologica, e per puntare su settori a elevato potenziale di sviluppo.



“L’obiettivo è quello di investire in una formazione di qualità in grado di favorire l’occupabilità dei disoccupati – ha dichiarato il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas -, adeguando le politiche formative sui bisogni di un sistema imprenditoriale che faciliti l’incrocio domanda e offerta di lavoro, in particolare orientando gli interventi ai reali bisogni delle imprese. Riteniamo importante realizzare una parte dei percorsi di formazione in un contesto aziendale, favorendo in tal modo l’apprendimento fondato sul lavoro”.