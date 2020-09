Mandarin-Oberoi: nasce la piattaforma comune

16:25

Una piattaforma unica per Mandarin Oriental Hotel Group e The Oberoi Group: i due gruppi hanno annunciato l’avvio di una partnership che li vedrà fianco a fianco in una serie di iniziative.

L’operazione sarà portata avanti mantenendo l’identità e il patrimonio culturale di entrambi i marchi. Allo stesso tempo, saranno create nuove esperienze che gli ospiti degli hotel dei due gruppi.



“Siamo lieti di siglare questa partnership innovativa con The Oberoi Group, avendo così la possibilità di spingerci oltre i confini dell’ospitalità di lusso” commenta James Riley, group chief executive di Mandarin Oriental Hotel Group.



“I nostri marchi - aggiunge Vikram Oberoi, amministratore delegato e ceo di Eih Limited, la holding a capo di The Oberai Group - si completano a vicenda estremamente bene, così come i valori e la cultura delle nostre organizzazioni”.